Трамп напомнил избирателям об опасности китайцев и демократов

Президент считает, что программа его соперника Джо Байдена сделана в Пекине

Дональд Трамп официально выдвигается на второй президентский срок. Согласие баллотироваться - формальность, однако это не помешало провести большую церемонию в формате шоу. Со сцены у Белого дома Трамп пообещал избавить США от дорогостоящих войн, отправить первую женщину-астронавта на Луну, а на Марсе водрузить национальный флаг. Также Трамп сравнил себя с освободителем рабов - Линкольном, с чем не согласились активисты Black Lives Matter.

Теперь официально. На сцене - кандидат в президенты США от Республиканской партии. Дональд Трамп всё же дал согласие баллотироваться на главный пост. По левую руку - широко улыбается первая леди Мелания Трамп. На лужайке Белого дома сторонники скандируют: "Ещё 4 года!" Нынешний лидер - как большой любитель шоу и кича - номинацию принимает с широким размахом.

"Сегодня я говорю всем американцам: это самый важные выборы в истории нашей страны! Никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями — два видения, две философии, две повестки. Наши противники считают Америку развращенной нацией. Так вот знайте: американцы - величайшая и самая выдающаяся нация в истории мира. На Земле нет никого, похожего на нас", - заявил Трамп.

Тема патриотизма и величия американской нации всё чаще звучит из уст Дональда Трампа. Сплотить американцев перед лицом общего врага и таким образом сделать страну снова великой - как минимум ещё на 4 года - основной постулат программы. Тем более, по мнению президента, другие государства буквально спят и видят, как испортить жизнь народу Америки. Защитить страну от всех напастей может только Трамп.

"Джо Байден вовсе не спаситель Америки. Если дать ему шанс, он разрушит величие Соединённых Штатов! В Америке Байдена никто не будет чувствовать себя в безопасности! Если Демократическая партия хочет встать на сторону анархистов, мародёров и бунтовщиков - это их дело. Я как ваш президент никогда такого не позволю! Программа Джо Байдена сделана в Китае. Моя же - сделана в США", - заверил президент США.

Отсылка к Китаю красной нитью следуют через всю речь Дональда Трампа. Президент говорит открыто: если на выборах победят демократы, то Пекин поглотит Соединённые Штаты. Всё дело в том, что оппонент Джо Байдена - по мнению главы Белого дома - в сговоре с китайцами, а значит намерен сократить число рабочих мест в стране, а все заводы и фабрики перевезти в Поднебесную. Не забывает Трамп отпускать традиционную шпильку в адрес Демпартии. Америка несколько месяцев охвачена протестами. То ли ещё будет, если выбрать Байдена - он тогда сократит финансирование полиции и в стране окончательно наступит хаос. В защиту кандидата от республиканцев выступают не только соратники по партии, но и его многочисленные дети. На трогательную речь Иванки Трамп публика реагирует аплодисментами.

"Мой отец знает, во что верит и говорит только то, что думает. Согласны вы с ним или нет - вы всегда знаете его позицию. Я понимаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу. И я знаю, что его твиты иногда лишены цензуры. Но результаты говорят сами за себя. Папа! Люди вечно нападают на тебя, но я люблю тебя как раз за то, что ты такой настоящий и уважаю за эффективность", - сказала дочь Трампа Иванка.

Впрочем, американские СМИ обратили внимание на то, как на сцене встретились любимая дочь президента и первая леди. Мелания после выступления Иванки сначала широко улыбается падчерице, но затем резко меняется в лице. Журналисты уверены: в семье Трампа не всё так радужно, как он преподносит. Завершение конвенции республиканцев тоже не лишено размаха - небо над Вашингтоном озаряют сотни залпов салюта. Пока сторонники Трампа праздновали его официальное назначение, его противники - с другой стороны Белого дома - участвовали в акциях протеста. До выборов остаётся чуть больше двух месяцев.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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