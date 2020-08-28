В Краснодаре подростки бросили коктейль Молотова в прохожих (видео)

Полиция разыскивает нарушителей

В Краснодаре полиция разыскивает нарушителей, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в припаркованный автомобиль, чудом не задев прохожую. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как бутылка с горючими материалами, брошенная с верхних этажей здания, разбивается о капот иномарки. В этот момент рядом с машиной проходила девушка. Пламя вспыхнуло буквально в полуметре от неё. По счастливой случайности никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Как отмечают очевидцы, бутылку сбросили с балкона подростки. В МВД начали проверку.

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