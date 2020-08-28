В Приморье спасли от гибели краснокнижного сапсана

Птицу нашли с огнестрельным ранением

В Приморье спасли редкую птицу - сапсана. Он занесен в Красную книгу. Сокола нашли в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и подбитыми крыльями. Неравнодушные люди доставили его в реабилитационный центр.

Два небольших кусочка мяса дикого кабана - дневной рацион сапсана. В центр реабилитации редкую птицу привезли с серьезными ранами. В одном из районов туристы заметили, что обездвиженного хищника уже раздирают чайки. Пернатого передали специалистам, и ветеринары сразу приступили к операции.

"У него отсутствовала часть маховых перьев. И были обнаружены следы огнестрельного ранения. Вытащили все. Сейчас находится на реабилитации", - рассказал директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Операция длилась около 3 часов. Все это время сокол находился под наркозом. Свинцовая дробь не задела кости. Поэтому специалисты уверенны, что сокол снова сможет летать.

"Сразу после операции он вообще практически не ел. Ну а сейчас восстановился уже, и ест полноценно", - говорит сотрудник МРОО "Центр "Тигр" Алексей Юстус.

Сапсан - самая быстрая птица в мире. Во время охоты, пикируя, может развивать скорость до 90 метров в секунду. Примечательно, что эти хищники моногамны. Выбирают себе пару один раз и на всю жизнь. Обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. А в России занесены в Красную книгу.

В центре реабилитации "Тигр", это уже не первый сапсан. Только за этот год здесь спасли и выпустили в естественную среду обитания уже двух соколов. Совы, ястребы, орланы и прочие птицы с различными ранениями и повреждениями часто попадают сюда на лечение. Сейчас, например, реабилитацию так же проходит японский журавль.

В центр реабилитации за год поступают более 50 птиц. За время лечения они должны не только восстановиться и сохранить свои охотничьи навыки, но и, конечно, не разучиться летать. Для этого сейчас здесь строят специальный "разлетный" вольер. Его высота будет около 4 метров.

Этот сапсан, по оценкам специалистов, полетит, как только пройдут гематомы и заживут раны. Но перед выпуском ему еще предстоит пройти тест на охоту. Поэтому уже в скором времени птице перестанут давать мясо и добывать еду он должен будет себе сам.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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