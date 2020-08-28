Россиян ждет аномальная жара в конце лета

Из Москвы пасмурная погода уйдет уже в воскресенье

Синоптики прогнозируют аномальную жару почти по всей России. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Продержится такая погода ближайшие пять дней.

Тепло будет на Урале, в Западной Сибири и на юге России. Температура установится на 8-10 градусов выше нормы. Зной придёт и в центральный регион.

Пасмурная погода покинет столицу уже в воскресенье. А по-настоящему жарким будет последний день августа, синоптики обещают до плюс 30 градусов.

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