В Латвии вспомнили про "ненавистный русский язык"

Латвийский политик призвал к переговорам с Россией

Лидер партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович заявил, что власти страны должны начать переговоры с Россией, пусть даже и на "ненавистном русском языке".

Причиной такого заявления стала ситуация вокруг Рижского порта, который терпит бедственное положение. По словам Урбановича, в порту показатель объема перевалки грузов составляет всего 26,7 процента. Схожая ситуация наблюдается и в других портах. При этом в Евросоюзе отказываются выделять финансирование.

"Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать", - считает политик.

Он отметил, что порт должен продолжать функционировать, поскольку его ликвидация негативно скажется на благосостоянии города.

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