ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Латвии вспомнили про "ненавистный русский язык"

11:36
  • пятница
  • 28 августа 2020

Латвийский политик призвал к переговорам с Россией

Лидер партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович заявил, что власти страны должны начать переговоры с Россией, пусть даже и на "ненавистном русском языке".

В Белоруссии призвали лишить русский язык государственного статуса
Слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии раскритиковали

Причиной такого заявления стала ситуация вокруг Рижского порта, который терпит бедственное положение. По словам Урбановича, в порту показатель объема перевалки грузов составляет всего 26,7 процента. Схожая ситуация наблюдается и в других портах. При этом в Евросоюзе отказываются выделять финансирование.

"Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать", - считает политик.

Он отметил, что порт должен продолжать функционировать, поскольку его ликвидация негативно скажется на благосостоянии города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Митинг в Латвии
Митинг в Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.