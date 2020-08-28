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Племянник Никиты Михалкова разводится с женой

11:11
  • пятница
  • 28 августа 2020

Их друзья и знакомые в шоке

Журналист Дмитрий Кончаловский, который приходится племянником Никите Михалкову и Андрею Кончаловскому, объявил о разводе с актрисой Ольгой Спиркиной. 
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"Мне очень тяжело... но я не могу больше прятать этот факт в рукаве - мы разводимся... видит Бог - я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз... но Оля не пожелала. Жаль..." - написал Дмитрий Кончаловский в Instagram. 

На днях Спиркина спросила своих подписчиц в соцсети, смогли бы они жить с неудачником? По ее мнению, если ты любишь мужчину, то нужно его поддерживать и принимать таким, какой он есть. А без любви терпеть неудачника не стоит. "Все мы знаем - люди не меняются", - сказала актриса. 

Подписчиков Кончаловского поразила новость о разводе. 

- Да ладно? 

- Сегодня не 1 апреля, Дмитрий! Не разбивайте мне сердце! 

- Буду банальна - жаль, что такая красивая пара расстается ... но жизнь есть жизнь, и она продолжается. 

- Это шутка? 

- Не нужно, Дмитрий Максимович.  

Дмитрий Кончаловский был шеф-редактором нескольких программ на ТВ, написал пять художественных книг.  

"Да, я из тех самых Кончаловских - племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Но специально этим никогда не пользовался. Если когда-то фамилия мне в чем-то и помогла, то без моего ведома", - говорил Дмитрий Кончаловский в интервью, опубликованном на сайте ostankino-school.ru

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