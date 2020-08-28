Родительские собрания перенесли в онлайн

Теперь родители смогут побеседовать с учителем, не вставая с дивана

В Роспотребнадзоре сообщили, что в новом учебном году все родительские собрания в российских школах придется перенести онлайн-формат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для родителей доступ в школы будет ограничен, передает РБК.

"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители будут заходить туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы", - заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

У каждого класса будет свой индивидуальный график учебных занятий, при которых дети смогут быть максимально изолированы от других учеников. При этом в Москве традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников.

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