ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родительские собрания перенесли в онлайн

11:37
  • пятница
  • 28 августа 2020

Теперь родители смогут побеседовать с учителем, не вставая с дивана

В Роспотребнадзоре сообщили, что в новом учебном году все родительские собрания в российских школах придется перенести онлайн-формат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для родителей доступ в школы будет ограничен, передает РБК.

День знаний могут сделать выходным
Школьные линейки в Москве пройдут только для первоклассников

"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители будут заходить туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы", - заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

У каждого класса будет свой индивидуальный график учебных занятий, при которых дети смогут быть максимально изолированы от других учеников. При этом в Москве традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отец с сыном дома
Отец с сыном дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.