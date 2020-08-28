Абэ пожалел, что не успел подписать мирный договор с Россией

Премьер официально подтвердил свою отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально подтвердил свою отставку из-за проблем со здоровьем.

"Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - сказал во время своей пресс-конференции.

Глава кабмина выразил сожаление, что не успел подписать мирный договор по итогам Второй Мировой войны с Россией во время своего срока, передает РИА Новости.

"Сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией", - добавил он.

Абэ планирует исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Выборы главы кабмина в Японии назначены на сентябрь.

Ранее стало известно, что у Абэ обострился язвенный колит. Именно из-за этого заболевания он ходил в отставку в 2007 году. Сейчас премьер-министру требуется лечение и помощь врачей.

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