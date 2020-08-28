Столичные единороссы проверят качество продуктов в московских магазинах

А также то, чем кормят детей в школах

Лаборатории Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) проведут испытания товаров популярных продуктовых марок в московских магазинах.

Этой осенью пройдут совместные ревизии, которые позволят узнать, чем производители продуктов предлагают питаться москвичам и что входит в состав основных продуктов популярных марок.

В рамках взаимодействия с проектом "Единой России" - "Новой школы" - в лабораториях МГУПП "Народный контроль" также будет осуществляться проверка качества питания московских школьников, пишет издание "Аргументы и Факты".

"Сотрудничество с университетом - большая удача для нас. В скором времени мы запустим череду ревизий и узнаем, чем производители продуктов предлагают питаться москвичам, чем кормят наших детей в школах", - сказал заместитель секретаря Московского отделения партии, координатор проектной работы Кирилл Щитов.

Он напомнил, что этим летом была запущена перезагрузка всех партийных проектов в Москве. Перед депутатами стоит важная задача - наполнить их конкретным содержанием и пользой, и в том числе через партпроекты реализовать на практике поправки в Конституцию.

Помимо "Народного контроля" кадровые обновления произошли еще в двух проектах. Координатором проекта "Крепкая семья" стала депутат МГД Людмила Стебенкова, проекта "Здоровое будущее" - депутат МГД Лариса Картавцева.

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