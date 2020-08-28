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Собянин назвал сроки победы над коронавирусом

11:58
  • пятница
  • 28 августа 2020

Побороть инфекцию получится через полгода

Сергей Собянин выразил уверенность, что уже через полгода ситуация с распространением коронавируса в России будет полностью разрешена. Об этом мэр Москвы заявил во время проведения городского открытого августовского педагогического совета.
Собянин открыл первый после снятия ограничений хоккейный турнир

Градоначальник сделал акцент на том, что российские ученые смогли создать первую в мире вакцину от COVID-19, и скоро любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса, передает ТВЦ.RU.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин.

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