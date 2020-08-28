Собянин назвал сроки победы над коронавирусом

Побороть инфекцию получится через полгода

Сергей Собянин выразил уверенность, что уже через полгода ситуация с распространением коронавируса в России будет полностью разрешена. Об этом мэр Москвы заявил во время проведения городского открытого августовского педагогического совета.

Градоначальник сделал акцент на том, что российские ученые смогли создать первую в мире вакцину от COVID-19, и скоро любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса, передает ТВЦ.RU.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"