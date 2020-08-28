Многодетные семьи Москвы приняли участие в формировании нового бюджета столицы

Это одна из самых уязвимых групп населения

Лидер московских единороссов Андрей Метельский и исполнительный секретарь местного отделения партии Дина Стоянова обсудили с многодетными семьями проблемы подготовки детей к школе и приоритеты формирования бюджета Москвы в "эпоху постковида".

"В 2020 году акция "Собери ребенка в школу" приобрела особенную актуальность. Последствия пандемии серьезно ударили по доходам семей, особенно многодетных. Так что собрать детей в школу для некоторых стало настоящей проблемой. Поэтому в этом году "Единая Россия" сконцентрировала усилия, чтобы помощь пришла к каждой нуждающейся семье. По всей стране наша партия помогла подготовить к школе более 185 тыс. детей", - сказала Стоянова.

Кроме того, Метельский обсудил с многодетным сообществом стратегический вопрос формирования бюджета Москвы на ближайшее полугодие.

"Мы сейчас проводим широкий опрос населения. Выясняем, какие группы наиболее пострадали, какие проблемы обострились. Идут встречи с сообществами: НКО, медики, учителя, молодежь. Естественно, многодетное сообщество как одна из наиболее уязвимых групп - это важный источник информации. Очевидно, что доходы семей снизились, а режим дистанционного обучения практически не реализуем: в семьях попросту нет столько средств коммуникации, чтобы все дети могли одновременно "присутствовать" на уроках. В некоторых семьях родители потеряли работу или столкнулись с урезанием заработных плат из-за вынужденного простоя предприятий. Все предложения мы зафиксировали, они будут рассмотрены экспертной группой и попадут в финальный отчет, который "Единая Россия" направит на рассмотрение Мосгордумы в сентябре", - сообщил Метельский.

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