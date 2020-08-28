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Россия высылает норвежского дипломата

12:20
  • пятница
  • 28 августа 2020

Сотрудник норвежской дипмиссии пострадал из-за шпионского скандала

В России сообщили о высылке из страны советника дипмиссии Норвегии на фоне шпионского скандала. "Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России", - передает РИА Новости слова источника.
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В норвежском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что считают решение российской стороны совершенно необоснованным, поскольку дипломат "не нарушал никаких правил".

В течение 48 часов прекратится срок действия аккредитации Флэте, после чего ему придется покинуть территорию России. Отмечается, что такой же срок норвежская сторона отвела для отъезда сотруднику российской дипмиссии, объявленному ранее персоной нон грата.

В середине августа в Норвегии служба безопасности полиции страны задержала мужчину, подозреваемого в передаче гостайны "российскому разведчику". В последствии одного из российских дипломатов объявили персоной нон-грата и объявили о его высылке из страны.

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