Госпитализированная Исинбаева рассказала о своем самочувствии

Она поблагодарила врачей за помощь
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева попала в больницу.
"Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет", - написала 38-летняя спортсменка в Instagram, опубликовав несколько фото из больницы.
По словам Исинбаевой, она выписывается на следующей неделе.
"Я хоть и робот, но и у них случаются поломки", - пошутила прославленная прыгунья с шестом.
Напомним, что Елена Исинбаева завершила спортивную карьеру в 2016 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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