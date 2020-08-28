Госпитализированная Исинбаева рассказала о своем самочувствии

Она поблагодарила врачей за помощь

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева попала в больницу.

"Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет", - написала 38-летняя спортсменка в Instagram, опубликовав несколько фото из больницы.

По словам Исинбаевой, она выписывается на следующей неделе.

"Я хоть и робот, но и у них случаются поломки", - пошутила прославленная прыгунья с шестом.

Напомним, что Елена Исинбаева завершила спортивную карьеру в 2016 году.

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