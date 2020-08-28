В Кремле высказались об отношениях Москвы и Токио после Абэ

И пожелали японскому премьеру скорейшего выздоровления

Москва сожалеет, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает свой пост.

В Кремле надеются, что его преемник продолжит развивать конструктивные отношения между Россией и Японией.

"Мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля добавил, что Абэ внес "неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений", а президент Владимир Путин высоко ценил рабочие моменты с японским премьером.

"Действительно, у них блестящие рабочие отношения, Путин их высоко ценит", - подчеркнул Песков.

Ранее 65-летний Сидзо Абэ объявил о своей отставке по состоянию здоровья. У премьер-министра Японии обострился язвенный колит. Он выразил сожаление, что не успел подписать с Россией мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Абэ планирует исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Выборы главы кабмина в Японии назначены на сентябрь.

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