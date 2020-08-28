Песков отказался прививаться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России объяснил, почему ему не нужен препарат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не станет делать прививку от коронавируса, так как уже переболел COVID-19.

Кроме того, тотальной и обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников Кремля не планируется, сообщил он ТАСС.

Ранее главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом возможны, но крайне редки.

"Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне редки. Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека", - объяснил он (цитата по "Интерфаксу").

По словам специалиста, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека.

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