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Инна Святенко: СФ уделяет особое внимание направленным на улучшение качества жизни проектам

12:47
  • пятница
  • 28 августа 2020

Сенатор отметила важность нацпроектов

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко заявила, что в Совете Федерации уделяют особое внимание проектам, направленным на улучшение качества и продолжительности жизни, в том числе нацпроектам "Демография" и "Здравоохранение".

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Святенко выразила благодарность президенту общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерии за организацию всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России". Она отметила, что в ходе форума врачи, ученые, общественные организации и предприятия могут обмениваться опытом и и представлять отечественные разработки, которые были задействованы для борьбы с распространением инфекции и помогли справиться с новыми угрозами и вызовами.

Отмечается, что центральной темой обсуждения стала охрана и укрепление здоровья россиян в условиях пандемии коронавируса. Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в Москве.

Также Святенко зачитала приветственные слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко. "Президентом РФ определены национальные цели и стратегические задачи для осуществления прорывного развития России, среди которых увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания. Несомненно, что успех в решении этих масштабных задач зависит от конструктивного и плодотворного взаимодействия органов власти всех уровней, научных, экспертных кругов и бизнес-сообщества", - сказано в сообщении.

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