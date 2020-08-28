Кремль обеспокоен влиянием протестов в Белоруссии на экономику России

При этом у России есть определенный запас прочности, отметил Дмитрий Песков

В Кремле обеспокоены влиянием протестов в Белоруссии на экономику России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Несмотря на это, у России есть определенный запас прочности, отметил он.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕАЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", - заявил Песков (цитата по ТАСС).

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Россия уже сформировала определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко. Однако необходимости в применении российских сил, по обоюдному мнению двух президентов, в Белоруссии пока нет.

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