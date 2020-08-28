ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль обеспокоен влиянием протестов в Белоруссии на экономику России

13:05
  • пятница
  • 28 августа 2020

При этом у России есть определенный запас прочности, отметил Дмитрий Песков

В Кремле обеспокоены влиянием протестов в Белоруссии на экономику России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Несмотря на это, у России есть определенный запас прочности, отметил он.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕАЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", - заявил Песков (цитата по ТАСС).

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Россия уже сформировала определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко. Однако необходимости в применении российских сил, по обоюдному мнению двух президентов, в Белоруссии пока нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тракторы "Беларусь"
Тракторы "Беларусь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.