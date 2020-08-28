Лукашенко прокомментировал "вакханалию" в Белоруссии

Президент уверен, что протесты скоро прекратятся

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что творящаяся в республике "вакханалия" скоро сойдет на нет, а потому стоит задуматься об экономической стабильности государства.

"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - сказал глава Белоруссии во время рабочей поездки в Оршу Витебской области.

Лукашенко добавил, что в стране не должно быть разницы между частными и государственными предприятиями: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Президент заверил, что на соблюдение этого будет обращено пристальное внимание, передает Sputnik Беларусь.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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