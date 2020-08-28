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В районах Марьино и Бабушкинский стартовал новый этап "Миллиона призов"

13:08
  • пятница
  • 28 августа 2020

Баллы можно обменять на поощрения

В Москве начался новый этап программы "Миллион призов". Присоединиться к проекту могут жители города, принявшие участие в выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его необходимо активировать на странице программы "Миллион призов". Победителям будут доступны специальные баллы, которые на том же сайте с 13 октября по 31 декабря можно будет обменять на поощрения.

Первый розыгрыш проведут 12 сентября в 22:00.

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Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
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