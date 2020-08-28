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Работающие над вакциной российские ученые попали под санкции США

13:14
  • пятница
  • 28 августа 2020

Вашингтон использует инструмент недобросовестной конкуренции

Российские ученые и специалисты, которые занимались разработкой отечественной вакцины от коронавируса, попали по американские санкции.
Путин ответил на критику российской вакцины от COVID-19

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила. что такое решение Вашингтона может использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции. США хотят продвинуть собственные фармакологические компании, пишет РИА Новости.

"Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов <…> Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - отметила Захарова.

У России есть ряд вопросов к медико-биологической деятельности США, как и на территории самих штатов, так и за их пределами, добавила дипломат.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

27 августа глава государства сообщил, что к сентябрю в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске.

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