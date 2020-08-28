Ганус покинул пост гендиректора РУСАДА

Исполняющим обязанности главы агентства назначили Михаила Буханова

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отстранён от должности. Такое решение приняли сегодня на собрании учредителей.

Основанием стала проверка деятельности РУСАДА аудиторской компанией, передает "ТВ Центр". Отчёт был опубликован Олимпийским комитетом России в середине июля. В нём говорилось о серьёзных финансовых нарушениях. На основании этого независимый наблюдательный совет агентства рекомендовал рассмотреть вопрос о необходимости увольнения Юрия Гануса.

"Данное решение было принято на основе выявления фактов нарушения ведения финансовой и административной хозяйственной деятельности, ответственность за которую несёт генеральный директор. И.о. гендиректора Русада назначен действующий юрист РУСАДА Михаил Буханов", - заявил Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.

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