Яна Рудковская обиделась на то, что ее назвали "бабушкой"

"Ты пока никто, и зовут, увы, тебя никак!" - заявила продюсер

Яна Рудковская в своем Telegram-канале обратилась к хейтерам, которые назвали ее "бабушкой". "Мы тут все возмущаемся, ох и ах! Конституция, ущемление мифических прав по сумкам и чемоданам, пятое-десятое. А здесь есть яйцеголовые анонимные "неудачницы", которые пропагандируют эйджизм на своем "telegram-канале". […] Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или люто завидующий. Видимо, вы два в одном", - написала продюсер.

Она раскритиковала анонимов и пригрозила, что выяснит личность злопыхателей. Продюсер отметила, что у нее есть и деньги, и связи, и она "не поскупится" на то, чтобы узнать информацию об обидчике. Рудковская назвала себя "добрым и совсем не злопамятным человеком", но при этом четко дала понять, что забывать подобные слова не собирается.

Также звезда выразила уверенность, что выглядит "в разы лучше", чем анонимные хейтеры. Рудковская предложила недоброжелателям встретиться лично, чтобы они могли посмотреть в ее "старческие глаза".

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