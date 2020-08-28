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Одинокому лебедю в Сокольниках нашли пару

15:18
  • пятница
  • 28 августа 2020

Лебеди встретилась под звуки классической музыки

Крылатые молодожены. В Сокольниках у одинокого лебедя Дуси появилась спутница. Сегодня пернатая пара впервые встретилась.

Дама в начале скромничала, но уже через несколько минут подплыла к своему кавалеру. Лебеди познакомились, и больше не отходили друг от друга. Сам Дуся живет на Золотом пруду  три года. Раньше у него была подружка цапля Цыля. Но после ее трагической гибели лебедь загрустил. Москвичи не оставили птицу в беде. И собрали средства на приобретение новой  спутницы жизни. Теперь появилась надежда, что их союз будет счастливым.

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