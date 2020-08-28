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Театр, музыка и добрые дела: как провести выходные в Москве

15:18
  • пятница
  • 28 августа 2020

Для москвичей подготовили живые концерты, мастер-классы и встречи с актерами

В субботу и воскресенье москвичам и гостям столицы будет точно не до сна. Завтра в городе в пятый раз пройдет "Ночь кино". Скучать  на фестивале не придется - классика под открытым небом, живые концерты, мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами.

В театре имени Пушкина - томительное ожидание. Совсем скоро придут зрители. Для них уже готовы "Ложные признания" - яркая премьера с блистательным актёрским составом.

На одной сцене - вчерашние студенты и непревзойдённые мастера. Борис Льяченко, Виктория Исакова, Вера Алентова. И что из того, что наполненную юмором и интригами пьесу Пьер де Мариво написал 250 лет назад? "Ложные признания" - про нас, сегодняшних.

"Всё это мы наблюдаем за окном, сейчас. И то, что люди совершенно не меняются, это любопытно. Я думаю, что это будет интересно и зрителям. Если они будут понимать, что это написано так давно", - сказала народная артистка России Вера Алентова.

"Ложные признания" войдут в историю театра как первая постпандемическая премьера. Режиссёр Евгений Писарев признаётся, что очень переживал. И за настрой труппы, и за сам спектакль. Он ведь был готов еще в апреле! Но театр имени Пушкина не зря так любим и востребован зрителем. Актёры соскучились по сцене. И это - счастье для всех.

"Билетов нет на ближайшие месяцы! Но, правда, в 50-процентной рассадке. Я очень доволен процессом. Про результат скажут зрители", - заявил Евгений Писарев, заслуженный артист России, режиссёр спектакля "Ложные признания".

Чтобы оценить результат, придётся стоять в очереди. А там уж, как повезёт.

Увидеть самую первую очередь в истории человечества, а также еще 400 мини-фильмов, тянущих на "Оскар", можно уже сегодня. "Ночь пожирателей рекламы-2020"  - это несколько часов вдохновения от лучших мастеров своего дела. Программа как никогда интернациональная, очень социальная, и по количеству звёзд - уникальная. Да, и самое главное.  Москва опять - впереди планеты всей.

"По сути наш показ, мировая премьера, состоится первой на карте всех мировых городов, где проходит шоу "Ночь пожирателей рекламы", - рассказал продюсер Влад Скандалли.

В воскресенье местом притяжения станет Измайловский Кремль. Он превратится в мультгородок. Поскольку именно здесь - в день столетия любимого миллионами Леонида Шварцмана - стартует арт-фестиваль "Лёляленд". В честь юбиляра будут петь, играть, наслаждаться выставкой его работ, каждая из которых, как и он сам - национальное достояние.

"В мире уже много коллекционеров, которые гоняются за куклой Чебурашкой. И хорошо, что они не знают, что у нас в музее хранится оригинал первого чертежа. То есть с чего Чебурашка начал своё шествие по планете Земля!" – сообщил Кирилл Поликарпов, режиссёр, художник-аниматор, креативный директор Московского музея анимации.

Сделать этот мир ярче и лучше можно будет и на фестивале "Добрые люди". Но этот раз в парке Музеон" ждут всех, кто уже посвятил себя благотворительности. И тех, кто готов протянуть свою руку помощи.

"Можно будет не просто прийти и познакомиться с тем, как конкретно они помогают. Но и приобщиться к их работе. Мы всех приглашаем. Точно не пожалеете! Приходите всей семьёй", - пригласила Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

А в субботу нас ждёт "Воскресение". Легендарная группа выйдет на сцену Зелёного театра на ВДНХ. И подарит Москве свою искренность, талант. И, разумеется, любовь.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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