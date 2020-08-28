Собянин обсудил с учителями работу школ в постковидной реальности

Школы с 1 сентября заработают в обычном режиме

Победить коронавирус в Москве получится через полгода. Такие сроки назвал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с московскими педагогами. На традиционном педагогическом совете говорили о том, как будет строиться учебный процесс в новых эпидемиологических условиях.

Яркая, красивая снаружи и такая же привлекательная внутри. Новый 4-этажный корпус школы 2070 в столичном поселке Коммунарка открывает свои двери для школьников уже 1 сентября. Здесь есть все, чтобы дети полюбили учиться, исследовать и творить.

"В новом здании их встретят новые классы, новые оборудованные лаборатории, актовый зал, спортивные залы, современное трансформируемое пространство", - сообщила директор школы Ольга Афанасьева.

Но главное, что детей ждут учителя. Ведь в этом году разлука со школьниками была слишком долгой - более пяти месяцев. А накануне - традиционный педсовет. Уже не в онлайн-формате.

"Рад вас видеть не по селектору, а вот так вот вживую. Я думаю, мы все с вами соскучились по очному общению, настоящей очной учебе", - сказал Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил учителей за работу в дистанционном формате. За то, что несмотря ни на что, удалось подготовить выпускников к ЕГЭ и даже с результатами не ниже прошлого года.

"Нам предстоит учиться в непростых условиях. Да, мы приняли решение. Наши школы будут открыты, но мы понимаем, что мы будем учиться в условиях продолжающейся опасности заражения коронавирусом. Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус", - уверен Собянин.

Вместо репетиции праздничных линеек директора с учителями весь август решали логистические вопросы: как сделать так, чтобы дети меньше контактировали в здании друг с другом? А значит, было меньше шансов заразиться вирусом. Подготовили несколько входов в школу и максимально развели все потоки. Проход в школу, начало уроков, перемены, завтраки и обеды у всех классов будут в разное время.

"Я последние дни наблюдаю, некоторые ребята приходят в школу. Они сами приходят в масках. И говорят, что они так хотят учиться, у них горят глаза. Они соскучились по своим одноклассникам, по учителям", - говорит директор школы 1518 Марина Фирсова.

Сергей Собянин призвал всех не расслабляться: риски заражения коронавирусом остаются. На этот случай уже тоже подготовлен план действий.

"В случае положительного теста одного из учащихся в классе мы вынуждены купировать эту ситуацию. Понятно, что мы не будем закрывать школы или потоки, параллели. Но при этом мы должны работать со школьниками, которые окружают этого подростка, у которого обнаружен коронавирус. Это означает перевод класса на дистанционное обучение. Не двухнедельные каникулы. А дистанционное двухнедельное обучение класса", - объяснил Собянин.

Как показал столичный опыт, дистанционный формат благодаря Московской электронной школе может быть качественной заменой офлайн-обучению.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Александр Медведев, Дмитрий Филиппов, Николай Жуков, "ТВ Центр".

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