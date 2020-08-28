Нарушителям масочного режима в Москве напомнили о штрафах

Порядка 30 предприятий уже закрыто

Соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса никто не отменял. Согласно указу мэра от 12 мая, все посетители ресторанов, магазинов и торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.

Глядя на посетителей магазинов и метро, порой, кажется, что ношение индивидуальных средств защиты стало делом сугубо добровольным. Однако обязательное ношение масок и перчаток в столице никто не отменял.

Причем, соблюдать меры предосторожности в период пандемии отказываются именно обычные граждане.

За нарушением перчаточно-масочного режима следит столичный департамент торговли и услуг. Инспекторы ежедневно проверяют десятки магазинов, ресторанов и кафе. С начала действия указа оштрафованы уже 57 тысяч человек.

Масочный режим в Москве действует с мая и не отменён до сих пор, но в этом магазине как будто о нём не слышали. Вот, например, покупатели совершенно без индивидуальных средств защиты, а на полу даже простой разметки нет.

С появлением журналистов и инспекторов продавцы прячут лица. Сначала за масками, якобы и не снимали их вовсе, а потом и просто, вероятно, всё-таки от стыда.

"При рассмотрении данных материалов будет вынесен протокол, и данные материалы в течение трёх суток будут направлены в суд. Если индивидуальный предприниматель - то от 30 до 50 тысяч, если юридическое лицо - то от 100 до 300 тысяч", - сказал инспектор департамента торговли и услуг Москвы Станислав Лебедев.

На рынке ситуация хуже - инспекторам и камерам вообще никто не удивился. Без масок все! У каждого своё оправдание. Но дисциплинированные продавцы и кассиры в обслуживании покупателям без индивидуальных средств защиты отказывают. И имеют на это полное право.

"Пока ещё сама пандемия не закончилась, и коронавирус не побеждён, поэтому, конечно же, индивидуальные средства защиты - это личная ответственность каждого, кто приходит в торговое предприятие, но не только пользуется общественным транспортом, метрополитеном. Соответственно должны носить средства индивидуальной защиты", - заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

С начала действия масочного режима за нарушение норм выписано 11 тысяч предписаний больше чем на полмиллиарда рублей. Порядка 30 предприятий уже закрыто.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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