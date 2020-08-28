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В Москве стартовал юбилейный Кубок братьев Агеевых

15:38
  • пятница
  • 28 августа 2020

Несмотря на пандемию, заявку на участие подтвердили спортсмены почти из 60 стран мира

В Москве стартовал юбилейный, двадцатый по счёту Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Он проходит на гребном канале "Крылатское".

Несмотря на пандемию, заявку на участие подтвердили спортсмены почти из 60 стран мира, отмечает "ТВ Центр". И даже если кто-то не сможет приехать, флаг всё равно будет развиваться на трибунах. Участники соревнований выйдут на старт в классических дистанциях и в суперспринте. Запланированы и показательные заезды.

"Главное, чтоб гребцы и гребля развивались. Чтобы дети из юниоров не уходили, чтобы была поддержка министерства спорта, и таких людей неравнодушных, как мы, чтобы была преемственность возвратов, чтобы дети приходили во взрослый спорт и несли славу нашему виду спорту в России и в целом на мировой арене", - заявил мастер спорта, чемпион по гребле среди мастеров Александр Агеев.

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