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Мама Аллы Вербер умерла ровно через год после похорон дочери

13:53
  • пятница
  • 28 августа 2020

Трагическое совпадение

14 августа прошлого года фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, которая скончалась от инфаркта в возрасте 62 лет, похоронили в Торонто. Ее дочь Екатерина сообщила, что ровно через год умерла ее бабушка. 
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"В пятницу, 14 августа, покинула этот мир моя прекрасная бабушка, Татьяна Абрамовна Вербер. Она ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно через год", - написала Екатерина в Instagram. 

По ее словам, бабушка много лишений перенесла во время Великой Отечественной войны. В 1979 году она переехала в Монреаль, где от рака скончался ее супруг. У Татьяны Абрамовны было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков. 

Екатерина не смогла попасть на похороны бабушки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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