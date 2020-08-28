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Памятник "Ворона и Лисица" вновь установлен перед фасадом завода "Карат" в Бутырском районе столицы

13:40
  • пятница
  • 28 августа 2020

О возвращении просили местные жители

На перекресток улицы Руставели и Огородного проезда вернулась одна из достопримечательностей этого района Москвы – памятник "Ворона и Лисица". О возвращении скульптуры просили местные жители. По мнению депутата МГД Игоря Бускина, желание жителей вернуть скульптуру говорит о том, что эта композиция за прошедшие годы стала знаковой для этого квартала.

Парламентарий рассказал, что городская скульптура – относительно новое явление, отличающееся от традиционных памятников, которые устанавливаются в Москве уже более 200 лет.

"Если традиционный памятник посвящен выдающемуся деятелю либо событию и возвышается над площадью, то городская скульптура демократична – она расположена на одном уровне с горожанами и зачастую допускает взаимодействие", - объяснил Бускин в интервью "Аргументам и фактам".

Первый такой монумент появился в Москве в 1991 году, когда в сквере у Новодевичьего монастыря установили композицию "Дорогу утятам!". Эту скульптуру супруга президента США Джорджа Буша-старшего подарила Раисе Горбачевой во время ее визита в Бостон.

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