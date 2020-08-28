В ЗАГСе рассказали, как часто мужчины говорят "нет" на свадьбе

Нередко бракосочетание прерывают любовники невесты

Разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева рассказала, что одной из самых частых нештатных ситуаций при заключении браков является отказ жениха жениться.

"Самый частый случай - это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - объяснила Чернышева.

Также нередко заключению союза между влюбленными мешает любовник невесты, который нарушает церемонию и пытается отговорить ее выходить замуж.

Чернышева добавила, что периодически беременные невесты начинают рожать прямо во время росписи, а иногда кому-то из гостей становится плохо. В таких случаях церемонию останавливают и в ЗАГС вызывают скорую помощь, передает РЕН ТВ.

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