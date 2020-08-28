Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Президент вспомнил времена Второй мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается превращения своей страны в театр военных действий.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. В этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что Западу Белоруссия не нужна, она всего лишь "трамплин в Россию". Лукашенко сравнил происходящее с ситуацией во время Второй мировой войны.

"Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - объяснил Лукашенко тактику Европы и США.

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