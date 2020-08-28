ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано первое фото со свадьбы сына Валерии

14:19
  • пятница
  • 28 августа 2020

Парень сам организовал торжество

21-летний Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, женился на своей возлюбленной Лиане. Они встречались не больше года. 
Компании Бузовой и Пригожина потеряли миллионы рублей

Как пишет starhit.ru, Арсений и Лиана расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. 

Лиана опубликовала в соцсети фото с букетом. По ее словам, первый подарок молодожены получили от певца Филиппа Киркорова. 

Возлюбленные намерены отпраздновать свадьбу на широкую ногу, пишет портал. Подробности грядущего торжества держатся в секрете, но недавно пара говорила, что они хотят устроить праздник на открытом воздухе. 

 

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия поддержали выбор Арсения. "Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг - он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей", - рассказал продюсер. 

Напомним, что Арсений оригинальным образом сделал Лиане предложение. Молодой человек пригласил девушку в ресторан и усадил ее за столик так, чтобы она увидела бегущую строку на небоскребе Москва-Сити: "Лиана, выходи за меня замуж!" 

Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сын Валерии Арсений Шульгин со своей женой
Сын Валерии Арсений Шульгин со своей женой
Валерия со своим сыном Арсением Шульгиным
Валерия со своим сыном Арсением Шульгиным
Сын Валерии женился
Сын Валерии женился
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.