Опубликовано первое фото со свадьбы сына Валерии

Парень сам организовал торжество

21-летний Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, женился на своей возлюбленной Лиане. Они встречались не больше года.

Как пишет starhit.ru, Арсений и Лиана расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Лиана опубликовала в соцсети фото с букетом. По ее словам, первый подарок молодожены получили от певца Филиппа Киркорова.

Возлюбленные намерены отпраздновать свадьбу на широкую ногу, пишет портал. Подробности грядущего торжества держатся в секрете, но недавно пара говорила, что они хотят устроить праздник на открытом воздухе.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия поддержали выбор Арсения. "Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг - он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей", - рассказал продюсер.

Напомним, что Арсений оригинальным образом сделал Лиане предложение. Молодой человек пригласил девушку в ресторан и усадил ее за столик так, чтобы она увидела бегущую строку на небоскребе Москва-Сити: "Лиана, выходи за меня замуж!"

Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна.

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