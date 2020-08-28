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Меркель поделилась намерением проехать по Транссибирской магистрали

14:35
  • пятница
  • 28 августа 2020

Канцлер ФРГ строит планы на будущее

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что планирует поездку по Транссибирской магистрали, но пока не забронировала поездку. Она призналась, что хотела бы совершить это путешествие после ухода с должности.
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"Нет, поездка пока не забронирована. […] Все поездки отложены на потом, я сейчас погружена в актуальные дела", - сказала Меркель.

Ранее канцлер ФРГ в беседе с журналистами обмолвилась, что после отставки хотела бы проехать по Транссибирской магистрали, но пока на это нет времени, передает РИА Новости.

Ангела Меркель в 2005 году стала первой женщиной-канцлером ФРГ. В прошлом году она сообщила о нежелании баллотироваться на новый срок и намерении уйти в отставку.

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