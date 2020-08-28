"Я всегда рядом": дочь Заворотнюк трогательно обратилась к бабушке

У мамы Анастасии Заворотнюк день рождения

28 августа театральной актрисе Валентине Заворотнюк исполнилось 76 лет. Ее внучка - модель и дизайнер Анна Заворотнюк - опубликовала фото, на котором Валентина Борисовна позирует вместе с ней и внуком Майклом.

"Сегодня день рождения моей замечательной бабушки. Ты украшаешь этот мир своей прекрасной душой, моя красавица, с днем рождения, будь здорова, я всегда рядом", - написала Анна Заворотнюк.

Недавно Анна, Валентина Борисовна и их родственники сдали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Семья переполошилась, когда Анна вдруг почувствовала недомогание. По слухам, родные боялись заразить Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком мозга.

Валентина Заворотнюк играла в Астраханском государственном театре юного зрителя. В 1978 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР. В 2008 году Заворотнюк снялась в фильме "Завещание ночи".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"