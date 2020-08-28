Лукашенко объяснил появление на публике с автоматом

Это ответ на угрозы Запада

Александр Лукашенко обратился к общественности с просьбой прекратить критику в его адрес за то, что 23 августа он был запечатлен с автоматом в руках.

После появления в Сети фото и видео Лукашенко с автоматом на белорусского президента обрушилась волна критики. Недоброжелатели выдвинули массу предположений о том, куда мог направляться президент и зачем ему автомат.

Лукашенко объяснил свой поступок угрозами со стороны Запада. Он рассказал, что к границам Белоруссии переброшены 18 американских истребителей F-16, которые находятся "в 15-20 минутах полета от нашей территории". При этом Лукашенко не знает, что у них "на подвесах".

"Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. [...] И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - передает слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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