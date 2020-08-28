Елену Кондулайнен выписали из больницы

Актриса будет восстанавливаться дома

Российскую актрису Елена Кондулайнен выписали из больницы.

"Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни", - сказала РИА Новости представитель театра Луны.

24 июля стало известно, что 62-летнюю заслуженную артистку России госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. Состояние звезды было очень тяжелым, но грамотное лечение врачей дало свои результаты.

В больнице с ней случилась еще одна неприятность – Кондулайнен оступилась по пути в душ, упала и сломала руку.

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