Елену Кондулайнен выписали из больницы

Актриса будет восстанавливаться дома
Российскую актрису Елена Кондулайнен выписали из больницы.
"Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни", - сказала РИА Новости представитель театра Луны.
24 июля стало известно, что 62-летнюю заслуженную артистку России госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. Состояние звезды было очень тяжелым, но грамотное лечение врачей дало свои результаты.
В больнице с ней случилась еще одна неприятность – Кондулайнен оступилась по пути в душ, упала и сломала руку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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