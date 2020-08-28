Лукашенко пообещал Западу единый ответ Минска и Москвы в случае агрессии

Будет задействована совместная группировка войск

Внешняя агрессия против Белоруссии встретит достойный ответ. Москва и Минск в таком случае задействуют совместную группировку войск, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер уверен, что Россия его поддержит.

"Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", - сказал Лукашенко во время встречи с коллективом предприятия "Савушкин-Орша".

Пока что Минск справляется своими силами, на территории Белоруссии нет ни одного российского военнослужащего, приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас республике хватает собственных сил для обороны суверенитета и территориальной целостности страны.Президент пообещал "устаканить" любого, кто дернется на западной границе Союзного государства.

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