Развеян главный миф об арбузе и дыне

Их помощь в похудении сильно преувеличена
Арбузы и дыни не могут гарантированно помочь сбросить лишний вес, вопреки распространенному мнению. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина.
В них, помимо воды, содержится сахароза и фруктоза, которые вызывают повышение уровня сахара в крови, сообщила диетолог.
"Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", - приводит РИА Новости слова Пичугиной.
Ранее сообщалось, что арбуз весьма полезен для здоровья. Он заполняет желудок большим объемом жидкости, из-за этого чувство голода притупляется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"