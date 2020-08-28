Развеян главный миф об арбузе и дыне

Их помощь в похудении сильно преувеличена

Арбузы и дыни не могут гарантированно помочь сбросить лишний вес, вопреки распространенному мнению. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина.

В них, помимо воды, содержится сахароза и фруктоза, которые вызывают повышение уровня сахара в крови, сообщила диетолог.

"Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", - приводит РИА Новости слова Пичугиной.

Ранее сообщалось, что арбуз весьма полезен для здоровья. Он заполняет желудок большим объемом жидкости, из-за этого чувство голода притупляется.

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