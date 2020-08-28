Путин и члены Совбеза обсудили сотрудничество с Белоруссией

Президент призвал согласовать позиции по ключевых вопросам

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Участники пообщались в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании обсуждалась внутрироссийская повестка дня. Также состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества.

"Отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами", - обратился к членам Совбеза Путин.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Белоруссии из-за ее влияния на экономику России.

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