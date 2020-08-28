Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Все из-за неудачной путины

Поставщики красной икры предупредили торговые сети о росте стоимости сырья на 20-60%.

По данным Росрыболовства, на 17 августа в России выловили 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это на 49% меньше, чем в прошлом году. Улов сократился и в Камчатском крае, и в Сахалинской области. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объяснил, что это связано с неудачными погодными условиями.

"Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает", - сказал "Коммерсанту" управляющий директор производителя рыбных консервов ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

Однако сокращение улова не единственная причина возможного подорожания красной икры. По словам экспертов, свою роль сыграют увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также траты, связанные с карантином из-за коронавируса.

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