ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появилась премия за укрепление авторитета страны

15:34
  • пятница
  • 28 августа 2020

Ее смогут получить россияне, иностранцы, а также лица без гражданства

Правительство учредило премию имени Петра Великого за вклад в развитие и укрепление авторитета России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере трех миллионов рублей каждая", - говорится в тексте документа.

Вручение награды будет приурочено ко дню рождения Петра I – 9 июня. Премию смогут получить россияне, иностранцы, а также лица без гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении двух государственных премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2020 году в размере 10 миллионов рублей каждая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проекция российского флага на стене Московского Кремля
Проекция российского флага на стене Московского Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.