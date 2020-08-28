В России появилась премия за укрепление авторитета страны

Ее смогут получить россияне, иностранцы, а также лица без гражданства

Правительство учредило премию имени Петра Великого за вклад в развитие и укрепление авторитета России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере трех миллионов рублей каждая", - говорится в тексте документа.

Вручение награды будет приурочено ко дню рождения Петра I – 9 июня. Премию смогут получить россияне, иностранцы, а также лица без гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении двух государственных премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2020 году в размере 10 миллионов рублей каждая.

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