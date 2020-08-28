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Москвичей предупредили о надвигающемся шторме

15:43
  • пятница
  • 28 августа 2020

Стихия будет бушевать до вечера пятницы

Сильный дождь и ветер до 15 метров в секунду обрушатся на столицу в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространило МЧС – по данным ведомства, стихия будет бушевать до позднего вечера, пишет kp.ru.
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие дни

"В ближайший час и до 21:00 мск 28 августа в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 м/с", - сообщили в пресс-службе главка МЧС.

В МЧС напоминают правила безопасности: если вы оказались на улице, когда началась гроза, лучше укрыться в капитальных строениях. Рекламные щиты и шаткие конструкции рекомендуется обходить стороной и ни в коем случае не укрываться под деревьями. Автомобили тоже советуют парковать подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев, передает ТАСС.

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