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ЕС решил ввести санкции против Белоруссии

16:14
  • пятница
  • 28 августа 2020

Брюссель подтвердил, что не признает итоги выборов

Евросоюз решил ввести санкции против официальных лиц Белоруссии – и намерен сделать это как можно быстрее. Дело только за черным списком, который пока не утвержден.
Евросоюз подготовит заявление по выборам в Белоруссии

"В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс", - заявил глава дипломатии ЕС. Пресс-конференция  Жозепа Борреля состоялась по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Берлине.

Борель сообщил, что главы МИД 27 стран Евросоюза еще раз подтвердили: они не признают выборы в Белоруссии и призывают официальный Минск к диалогу с оппозицией.

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