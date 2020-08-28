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Стартовал Всероссийский конкурс "СМИротворец"

16:20
  • пятница
  • 28 августа 2020

Он проводится в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"

Гильдия межэтнической журналистики и Федеральное агентство по делам национальностей проводят XII Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных  отношений.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Его целью является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов.

Жюри выберет лучшие публикации периодической печати, вышедшие в теле-, радиоэфире федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.

Информация о порядке предоставления работ и положение размещены на странице конкурса smirotvorez.ru. Контактный телефон: +7(495)978-02-89.

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Награда в конкурсе " СМИротворец"
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