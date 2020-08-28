Стартовал Всероссийский конкурс "СМИротворец"

Он проводится в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"

Гильдия межэтнической журналистики и Федеральное агентство по делам национальностей проводят XII Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Его целью является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов.

Жюри выберет лучшие публикации периодической печати, вышедшие в теле-, радиоэфире федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.

Информация о порядке предоставления работ и положение размещены на странице конкурса smirotvorez.ru. Контактный телефон: +7(495)978-02-89.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"