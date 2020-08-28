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Депутат МГД Елена Николаева: гранты на соцпроекты помогут НКО выйти из кризиса

16:26
  • пятница
  • 28 августа 2020

В столице стартует конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город"

Некоммерческие организации, которые ведут социальные проекты, сейчас нуждаются в особых мерах поддержки. Об этом изданию "АиФ" рассказала депутат Мосгородумы Елена Николаева.

"Сегодня для НКО доступны те же виды господдержки, что и для бизнеса, но часто эти меры не охватывают специфики работы таких организаций. Крест на работе важных социальных проектов может поставить даже квитанция за коммуналку, которая накопилась за время простоя, и взять эти средства многим организациям неоткуда — они не зарабатывают деньги, а живут на адресные государственные гранты или пожертвования. Простой означает не просто перерыв, это невозможность отчитаться по грантовым средствам, заплатить по счетам", - сказала Николаева.

По ее словам, заявку на грантовый конкурс "Москва — добрый город" может подать некоммерческая организация, зарегистрированная на территории столицы, старше одного года и оказывающая социальные услуги населению. Заявку можно подать на одну из трех категорий грантов: грант крупного размера - свыше 5 млн рублей, грант среднего размера - от 500 тысяч до 5 млн рублей и грант малого размера - до 500 тысяч рублей.

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