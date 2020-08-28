Российские вузы подготовили "удаленку" для иностранных студентов

В учебных заведениях обучаются около 300 тысяч иностранцев

Студенты российских вузов из стран, границы с которыми закрыты из-за коронавируса, будут обучаться дистанционно. Учебные заведения к этому готовы, есть опыт такой работы за время карантина, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Ведь мы с вами значительную часть второй половины прошлого учебного года занимались в дистанционном формате. Да, были сложности. Те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно", - рассказал Фальков в интервью РИА Новости.

По данным министра, в России учатся около 300 студентов из-за рубежа. Более 160 тысяч из них выехали, когда началась пандемия коронавируса, более 130 тысяч остались в стране. Они с 1 сентября будут обучаться в обычном порядке- как и граждане государств, границы с которыми уже открыли.

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