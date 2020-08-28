Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией

Мэр поблагодарил сотрудников ведомства за работу в период пандемии

Мэр столицы Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам Роспотребнадзора, которые внесли наибольший личный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

"Когда говорят Роспотребнадзор, жутковато становятся: такие инспектора, такие страшные люди. Мало кто догадывается, что Роспотребнадзор - это такие удивительно красивые девушки и женщины, которые работают у нас в Москве. На самом деле задача которых не наказывать, а защищать жителей Москвы, нашу нормальную жизнь, которая благодаря во многом вашим усилиям, несмотря на пандемию, вошла в нормальное русло. Я считаю, что вы заслужили не только спасибо, но и награды города Москвы, которые я с большим удовольствием вам вручу в канун наступающего Дня города и 1 сентября - Дня знаний. Благодаря вашим усилиям 1 сентября школы открываются и начинают работать в нормальном режиме. Спасибо вам большое за работу! Спасибо в вашем лице всем работникам Роспотребнадзора, и территориальным органам, и федеральной службе, которая также стояла на страже интересов и безопасности жителей Москвы", - сказал Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников ведомства за работу в период пандемии. "Вам редко когда говорят спасибо, больше критики слышишь. Пользуясь случаем, я хочу сказать свое личное спасибо, благодарность за то, что вы делали все время и делаете сегодня. Я точно знаю, что, когда случилась беда, вы никуда не ушли, а наоборот стояли на передовой: в аэропортах, вокзалах, на предприятиях, в организациях, медицинских учреждениях. Работали непосредственно с заболевшими людьми. И своими действиями обеспечивали безопасность Москвы, спасли огромное количество жизней", - добавил он.

Сергей Собянин отметил, что в период пандемии все решения принимались при взаимодействии с Роспотребнадзором. "Все решения, которые принимались по Москве, были согласованы, проговорены и совместно с вами были приняты. Ни одно из этих решений не принималось без совета с вами", - отметил мэр.

Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" была удостоена руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева, 17 сотрудников удостоены Почетной грамоты правительства Москвы и 83 - отмечены Благодарностью мэра города.

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