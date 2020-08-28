ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией

16:48
  • пятница
  • 28 августа 2020

Мэр поблагодарил сотрудников ведомства за работу в период пандемии

Мэр столицы Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам Роспотребнадзора, которые внесли наибольший личный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

"Когда говорят Роспотребнадзор, жутковато становятся: такие инспектора, такие страшные люди. Мало кто догадывается, что Роспотребнадзор - это такие удивительно красивые девушки и женщины, которые работают у нас в Москве. На самом деле задача которых не наказывать, а защищать жителей Москвы, нашу нормальную жизнь, которая благодаря во многом вашим усилиям, несмотря на пандемию, вошла в нормальное русло. Я считаю, что вы заслужили не только спасибо, но и награды города Москвы, которые я с большим удовольствием вам вручу в канун наступающего Дня города и 1 сентября - Дня знаний. Благодаря вашим усилиям 1 сентября школы открываются и начинают работать в нормальном режиме. Спасибо вам большое за работу! Спасибо в вашем лице всем работникам Роспотребнадзора, и территориальным органам, и федеральной службе, которая также стояла на страже интересов и безопасности жителей Москвы", - сказал Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников ведомства за работу в период пандемии. "Вам редко когда говорят спасибо, больше критики слышишь. Пользуясь случаем, я хочу сказать свое личное спасибо, благодарность за то, что вы делали все время и делаете сегодня. Я точно знаю, что, когда случилась беда, вы никуда не ушли, а наоборот стояли на передовой: в аэропортах, вокзалах, на предприятиях, в организациях, медицинских учреждениях. Работали непосредственно с заболевшими людьми. И своими действиями обеспечивали безопасность Москвы, спасли огромное количество жизней", - добавил он.

Сергей Собянин отметил, что в период пандемии все решения принимались при взаимодействии с Роспотребнадзором. "Все решения, которые принимались по Москве, были согласованы, проговорены и совместно с вами были приняты. Ни одно из этих решений не принималось без совета с вами", - отметил мэр.

Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" была удостоена руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева, 17 сотрудников удостоены Почетной грамоты правительства Москвы и 83 - отмечены Благодарностью мэра города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Награждение сотрудников Роспотребназора
Награждение сотрудников Роспотребназора
Сергей Собянин награждает сотрудников Роспотребназора
Сергей Собянин награждает сотрудников Роспотребназора
Сергей Собянин награждает сотрудников Роспотребназора
Сергей Собянин награждает сотрудников Роспотребназора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.