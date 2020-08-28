Режим ЧС введен в горящем оренбургском поселке

Пламя охватило 12 построек

Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Колтубановский Бузулукского района. По данным МЧС, пламя охватило 12 построек.

"Развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС, введен режим ЧС", - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выехал наместо пожара. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. На место происшествия выехали два пожарных поезда, к вылету готова авиация, передает ТАСС.

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