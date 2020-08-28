Подсчитана стоимость "набора первоклассника"

По сравнению с прошлым годом сборы в школу обойдутся дороже

Росстат подсчитал, во что обходятся сборы первоклассника в школу. По данным ведомства, россиянам придется потратить на 2% больше, чем в прошлом году. Снарядить девочку к 1 сентября можно в среднем за 23,2 тысячи рублей, мальчика – за 18,8 тысяч.

За одежду для мальчиков россиянам придется выложить чуть больше 14 тысяч рублей. Наряды юных модниц дороже – 18,6 тысяч. Еще в 4,5 тысячи рублей обойдутся рюкзак с набором канцтоваров.

В "набор первоклассника" входит одежда, спортивная форма, канцелярия и рюкзак. Однако родители обычно на этом не останавливаются. Букет из пяти цветков обойдется в среднем в 541 рубль. Чтобы обеспечить чадо кнопочным телефоном, придется раскошелиться на 3 тысячи рублей, а смартфоном – 9,4 тысячи. Покупают также планшеты – примерно за 12 тысяч – или ноутбуки за 30 тысяч рублей.

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