Путин поручил главе Татарстана проверить очистные сооружения

Многие предприятия региона сбрасывают неочищенные воды

Работа очистных сооружений на предприятиях Татарстана требует особого внимания властей региона. Многие из них продолжают сбрасывать неочищенные воды. Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова заняться этим вопросом.

"80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии. Потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных", - заявил Путин на рабочей встрече с Миннихановым.

Работа это большая и требующая значительных инвестиций, признал президент. По словам Путина, федеральный центр готов оказать республике поддержку в этом вопросе, передает РИА Новости.

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